Barça : Xavi déteste l’un de ceux gâtés par Koeman, la situation qui le prouve

L’entraîneur espagnol ne tient pas compte de Sergiño Dest, et maintenant il essaierait de signer Mazraoui pour perdre définitivement son poste.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a rencontré Mino Raiola pour connaître la situation de plusieurs de ses clients (dont Erling Haaland), en pensant au prochain marché d’hiver en janvier.

L’un des noms qui a émergé est celui de Noussair Mazraoui, l’arrière droit de l’Ajax qui met fin à son contrat en juin et sonne fortement comme un éventuel renfort culé.

Selon Mundo Deportivo, Sergiño Dest n’est pas du tout du goût de l’entraîneur Xavi Hernandez. Contrairement à Ronald Koeman, qui le comptait parmi les intouchables de son équipe et a payé plus de 20 millions pour sa signature, l’entraîneur actuel n’est pas convaincu et a déjà clairement indiqué qu’il n’aurait pas beaucoup de minutes dans la saison.

Mazraoui, l’équipe d’Ajax qui intéresse Xavi Hernández

Au Barça, ils gèrent de bons rapports de Mazraoui et son arrivée possible à un coût nul aiderait à résoudre les problèmes du côté droit en pensant à la saison prochaine.

Cette saison, il totalise 4 buts et 3 passes décisives en 21 matchs et ses bonnes performances ont suscité l’intérêt d’autres équipes importantes.

Qu’adviendra-t-il de l’avenir de Dest

La vérité est que Sergiño Dest semble avoir compté les heures à Barcelone, le joueur américain fait partie de ceux désignés par la direction pour quitter l’équipe ce prochain marché des transferts et sa situation semble assez claire.

Des équipes comme la Juventus, le Borussia Dortmund et Arsenal seraient en contact avec le FC Barcelone pour tenter d’y parvenir.