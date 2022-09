Xavi déclare : «Le Bayern est l’un des meilleurs au monde. Mais…»

En conférence de presse avant le match de mardi contre le Bayern Munich. Xavi Hernández a affiché son ambition et l’illusion de «changer la dynamique» et gagner à Munich, une équipe qui a été la bête noire du Barça ces dernières années.

«Il y a beaucoup d’attentes à notre sujet cette saison, mais le match de demain ne change rien, gagner, faire match nul ou perdre. Nous devrons attendre et voir comment la saison se terminera. Tout semble différent de l’année dernière.

Nous nous sommes améliorés dans de nombreux aspects et nous nous voyons capables de concourir demain. Nous avons la sensation, l’illusion et le défi que nous pouvons enfin gagner ce match. Voyons si nous pouvons changer l’histoire et la dynamique», a déclaré Xavi.

«Demain [gagner ou perdre] ne change rien du tout. C’est un objectif de gagner ici et de changer la dynamique dans ce stade. Le Bayern est l’un des meilleurs au monde. Mais nous avons changé.», a-t-il précisé.

«C’est le Bayern et j’ai connu les deux côtés de la médaille, les buts pour et contre. Le football est cyclique. Nous ne les avons battus que deux fois, nous ne les avons jamais battus sur ce terrain et cela vous indique la difficulté du défi que nous avons. Mais nous venons avec beaucoup d’enthousiasme et en pleine forme», a-t-il ajouté.