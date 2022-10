Xavi : «Cette Ligue des champions est cruelle avec nous»

Barcelone est sur le point d’être éliminée en Ligue des champions. Un tournoi qui, de l’avis de l’entraîneur Xavi Hernández, a été cruel pour l’équipe espagnole, mais ils ne peuvent pas continuer à souffrir face à la tragédie imminente du tournoi continental.

«Cette Ligue des champions est cruelle avec nous. On a beaucoup encaissé en seconde période. La première était excellente. Le premier but était une erreur très nette de la ligne défensive, le deuxième aussi… ça a été cruel de Munich, de passer à travers Milan et même aujourd’hui», a déclaré Xavi après le match nul 3-3 à domicile contre l’Inter Milan.

Il sait que la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ne dépend plus d’eux, alors maintenant il pense au match de dimanche contre le Real Madrid et récupère de la meilleure façon possible.

«Mais il s’agit de gagner, de ne pas encaisser et de bien défendre, pas seulement d’attaquer. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. La situation est très difficile. Nous devons continuer et penser au Clásico, bien récupérer. Nous devons penser à LaLiga, parce que les Champions C’est devenu difficile et compliqué», a-t-il ajouté.