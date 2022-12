Xavi : «Ça me dérange de ne pas entendre l’hymne de la Ligue des champions, mais on veut…»

Bewar Abdullah est devenu une revendication, et en ce moment les offres d’emploi ne cessent de pleuvoir : «Ils m’engagent pour des anniversaires».

Cristiano Ronaldo vit l’un de ses moments les plus délicats en tant que footballeur. Son interview incendiaire pour Piers Morgan sur «Piers Morgan Uncensored», où il a déclaré son mécontentement envers Manchester United et l’organisation, a conduit à la résiliation de son contrat.

Cela a fait que l’attaquant est parti au Qatar pratiquement sans contrat avec une équipe, et de nombreuses rumeurs le placent aux Émirats arabes unis ou aux États-Unis, où ils continuent de le tenter.

Lui, quant à lui, reste attentif à la Coupe du monde, et c’est qu’avec l’équipe portugaise il ne vit pas non plus son meilleur moment, car en huitième de finale contre la Suisse, il était remplaçant.

Cristiano est en manque de travail, et son sosie, Bewar Abdullah, bien au contraire, et il pleut actuellement toutes sortes d’offres d’emploi. Le jeune homme originaire du Kurdistan s’est rendu au Royaume-Uni en 2019, et en peu de temps il est devenu un phénomène viral sur les réseaux sociaux. Tout, à cause de sa grande ressemblance avec le footballeur.

«Les fans m’engagent même pour les fêtes d’anniversaire de leurs enfants comme cadeau. Je viens les saluer, ça les rend très heureux», a-t-il expliqué dans des propos recueillis par ‘The Sun’, et c’est que beaucoup «de gens viennent vers moi et me demandent des photos et des vidéos».

Un phénomène viral dans les réseaux

Ses réseaux sociaux se sont révélés être la vitrine parfaite pour affirmer qu’il ressemble beaucoup à la star, et c’est que sur son profil TikTok il compte déjà plus de 1,8 million de followers, et sur Instagram il a atteint plus de 52 000 ‘followers’.

Pour l’instant il n’a pas réussi à avoir le même salaire que la star portugaise, mais Bewar a avoué que «je gagne beaucoup d’argent et j’attire beaucoup de femmes».

«Ils crient ‘Ronaldo’ quand ils me voient. Les fans pensent que nous sommes comme une pomme coupée en deux parce que nous nous ressemblons tellement. Quand j’ai l’occasion de regarder un match du Portugal, l’ambiance est très bonne et ils attendent que Ronaldo marque pour pouvoir faire le ‘siu’ de la fête», a-t-il ajouté.

Cependant, il lui reste une «épine dans le pied», celle de «rencontrer un jour le vrai Ronaldo. C’est mon rêve».