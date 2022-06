Xavi avoue enfin : «J’aime Cristiano mais j’aurais aimé diriger cette légende du Real Madrid…»

Comme Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah se sent le mieux. Peut-être que pour beaucoup, ce n’est pas le cas, et ils le considèrent comme valable. Pourtant, dans sa tête, l’ailier égyptien est étiqueté n°1 mondial.

D’après ce qu’il a dit à Rio Ferdinand dans une interview pour BT Sport, il ne saute jamais sur le terrain en pensant qu’il y a quelqu’un de meilleur que lui. Jamais. Dans son esprit, il se considère comme le meilleur joueur de la planète.

Une mentalité très similaire à celle de CR7, qui respecte toutes les opinions, mais ne s’est jamais senti inférieur à un collègue. Pas même lorsque les récompenses individuelles penchaient en faveur de Lionel Messi.

«Le meilleur du monde? Dans ma tête, oui. Je ne veux pas dire que je me fiche de ce que les gens pensent, mais dans mon esprit, je me considère toujours comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Dans ma tête, toujours.

Et je n’ai jamais, jamais mis quelqu’un devant moi. Si vous pensez que quelqu’un est meilleur que moi, je respecte cela. Je ne vais jamais dans les médias pour dire que je suis le meilleur. Je ne dis pas, mais dans ma tête, oui. Je pense toujours que je suis le meilleur.»

«Si vous n’y croyez pas en vous, si vous ne croyez vraiment pas que vous êtes le meilleur, pourquoi les gens penseraient-ils que vous êtes le meilleur ? Je ne le dis pas (dans les médias), mais dans ma tête, je me dis toujours (qu’il est le meilleur).»

Et bien que la plupart d’entre nous pensent que Salah n’est pas le meilleur, personne ne peut affirmer que cet état d’esprit a beaucoup fonctionné pour lui. Quelle que soit la place que lui accorde chaque fan, il est indiscutable qu’il fait partie des meilleurs joueurs de l’époque.

Ce qu’il a fait à Liverpool est un non-sens total. En tant qu’ailier, il a dépassé les records de buts de Fernando Torres et Luis Suarez à l’époque avec Los Reds. Et, en plus, il a été essentiel pour le géant d’Anfield de retrouver de la notoriété dans tous les tournois auxquels il participe.