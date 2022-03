Xabi Alonso, prochain entraîneur du Real Madrid ? : voici sa réponse surprenante

Il y a quelques années, interrogé sur son rival le plus difficile, Ronaldinho Gaúcho a lâché le nom de Zinedine Zidane, qu’il avait rencontré en club et en équipe nationale.

Cette fois, son discours a changé. Comme les duels avec Zizou n’étaient pas si directs (tous deux joués en tant que milieux offensifs), Dinho a modifié sa réponse.

Interrogé sur son adversaire le plus difficile, le champion du monde a évoqué Paolo Maldini, qu’il définissait comme une idole et avec qui, après l’avoir affronté à plusieurs reprises en UEFA Champions League, il avait pu se retrouver à l’AC Milan.

«Pour moi, Maldini a toujours été le défenseur le plus parfait que j’aie jamais vu. Et puis j’ai eu le bonheur de jouer ensemble. Aujourd’hui, c’est un grand ami. Je suis un ami de mon idole (rires)», a répondu le magicien de Porto Alegre, dans une interview accordée à l’émission Now or Never d’ESPN.