Willow Smith : la fille de Will Smith brise le silence après la gifle de son père à Chris Rock

Mohamed Buya Turay a été requis par son nouveau club, le Malmö FF de la ligue suédoise, de le rejoindre avant que le lien n’ait lieu.

Le monde du football regorge d’histoires bizarres et celle de Mohamed Buya Turay (27 ans) en fait partie. Le joueur, né en Sierra Leone, avait tout prévu de se marier le 21 juillet dans son pays après avoir conclu son engagement contractuel avec Henan Songshan Longmen de la Super League chinoise. Mais l’arrivée de Malmö FF a tout changé, donnant lieu à une situation surréaliste.

Et c’est que le club suédois a lancé sa signature et a demandé au footballeur de rejoindre le plus tôt possible car la ligue du pays nordique est déjà en cours et participe également aux tours de qualification pour la phase finale de la Ligue Europa.

Avec ce panorama, Buya Turay n’a eu d’autre choix que de quitter sa future épouse, Suad Baydoun, calme et sans petit ami, et est parti pour sa nouvelle destination.

La chose la plus curieuse à propos de tout cela est que le lien n’a pas été annulé malgré le fait que la présentation du joueur était prévue pour le 22 juillet.

Tout le contraire. Le footballeur n’a pas eu de meilleure idée que d’envoyer son propre frère à sa place pour que tout puisse suivre son cours.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022