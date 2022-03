Will Smith regrette d’avoir frappé Chris Rock aux Oscars et demande des excuses publiques

L’acteur a partagé une publication sur les réseaux sociaux où il s’est excusé pour ce qui s’est passé lors de la cérémonie des Oscars

Après ce qui s’est passé dimanche 27 mars 2022 lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith a brisé le silence et à travers ses réseaux sociaux, il s’est excusé d’avoir attaqué Chris Rock

L’acteur a partagé un message dans lequel il condamnait ses actions et mentionnait que son comportement était inacceptable et inexcusable, car «la violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice».

«Les farces à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jade était trop pour moi et j’ai réagi émotionnellement», a-t-elle écrit.

L’acteur oscarisé en a profité pour présenter des excuses publiques à l’humoriste et a avoué que sa façon d’agir n’était pas correcte, ce dont il a extrêmement honte.

Will Smith a également présenté ses excuses aux membres et organisateurs de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, ainsi qu’aux participants et même à tous les téléspectateurs du monde entier.

L’acteur de 53 ans a présenté ses excuses à toute la famille Williams, ainsi qu’aux personnes impliquées dans le film «King Richard».

«Je suis profondément désolé que mon comportement ait terni ce qui a été un beau voyage pour nous tous. J’y travaille.»