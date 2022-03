Will Smith présente enfin ses excuses à Chris Rock pour la gifle

Will Smith a présenté ses excuses à Chris Rock, aux téléspectateurs de l’Académie et des Oscars après avoir giflé le comédien sur scène lors de la 94e édition en direct, affirmant qu’il «avait franchi une ligne» et que ce n’était pas le comportement qu’il voulait avoir en tant qu’homme.

Lors de l’émission de dimanche, Smith s’est excusé auprès de l’Académie lors de son discours d’acceptation du prix du meilleur acteur, mais n’a pas inclus d’excuses à Rock.

Lundi, via Instagram, il a reconnu avoir «réagi émotionnellement» à la blague de Rock sur sa femme, Jada Pinkett Smith, qui a récemment rendu publique la perte de cheveux liée à la maladie de l’alopécie.

«La violence, sous toutes ses formes, est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et impardonnable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop pour moi et j’ai réagi émotionnellement. J’aimerais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. C’était trop et mal. J’ai honte et mes actions n’étaient pas conformes à l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse», a-t-il écrit.

Smith a présenté ses excuses à l’Académie, aux producteurs de l’émission, à ses collègues, aux téléspectateurs et à la famille Williams.

Rappelons que Smith a gagné pour le rôle de Richard Williams, père des joueuses de tennis Venus et Serena. «Je suis profondément désolé que mon comportement ait terni ce qui a été un beau voyage pour nous tous», a ajouté Smith.