Will Smith : l’acteur regrette d’avoir transformé ses enfants en stars

L’acteur assure que c’était le rêve «que j’avais dans la tête» mais il l’a vite regretté car «personne n’était heureux dans ma famille».

L’année 2010 a été l’une des plus importantes dans la vie de Will Smith. L’acteur réalisait l’un de ses grands rêves, puisqu’il avait réussi à faire de ses enfants Jaden et Willow Smith de véritables stars.

Le premier, qui avait 12 ans à l’époque, a joué dans le remake de Karaté Kid, tandis que sa petite soeur a réalisé un disque de platine avec la chanson Whip My Hair.

Tous deux avaient déjà fait leurs premiers pas dans le monde de la gloire avec The Pursuit of Happiness et I Am Legend respectivement, c’est pourquoi Will a vu en eux des courses à retenir.

Cependant, le passage du temps n’a fait que montrer que Will Smith avait tort et il l’a lui-même confirmé lors d’une conversation avec Kevin Hart.

L’acteur oscarisé s’est montré le plus désolé de vouloir transformer ses enfants en stars à tout prix et a défendu que tout cela était à cause du fardeau que son père avait fait avec lui.

«2010 a été en quelque sorte la plus grande année en tant qu’artiste, en tant que parent. Karate Kid est sorti en juin, Whip My Hair est sorti en octobre. Je construisais le rêve de la famille que j’avais dans la tête», a détaillé Will. «Je vais faire mieux que mon père», pensai-je alors.

«On en a déjà parlé : mon père était un abuseur… Je me suis dit que jamais je n’aurais ce genre d’énergie avec ma famille, et j’ai eu un rêve, une idée de la famille que je construisais. Entre 2010 et 2012 j’avais réalisé tous mes rêves. J’avais dépassé mes rêves les plus fous», a-t-il poursuivi.

Un manager plus qu’un père

Mais Will s’est rendu compte qu’il n’agissait pas comme un père pour ses enfants, mais plutôt comme un manager ou un représentant, et cela affectait sa relation avec les membres de sa famille.

«Personne n’était content. Personne ne voulait être membre du peloton. Willow a été la première à se révolter, et c’est la première fois que j’ai réalisé que le succès et l’argent ne sont pas synonymes de bonheur.»

«Jusqu’à ce moment-là, je croyais vraiment que vous pouviez réussir à votre manière, avoir une maison et une famille, et que vous pouviez gagner votre chemin vers le bonheur», a-t-il poursuivi. «Je dirigeais les gens autour de moi d’une manière qui laissait une traînée de terre brûlée»