Will Smith : l’acteur aperçoit la lumière au bout du tunnel

L’acteur, qui souffre toujours des effets de sa gifle à Chris Rock, pourrait à nouveau jouer dans un film après ce triste épisode.

Sans aucun doute, lorsque la fin de l’année sera atteinte et que les moments les plus pertinents de l’année seront mis en évidence, dans le monde du celluloïd et du divertissement, il n’y aura presque rien de plus pertinent que «The Slap».

Avec ce terme, l’épisode embarrassant qui s’est déroulé aux Oscars et qui a valu à Chris Rock une gifle d’un Will Smith furieux après un commentaire de l’humoriste sur Jada Pinkett est entré dans l’histoire.

Depuis lors, beaucoup a été dit et écrit à ce sujet et, évidemment, c’est Will Smith qui a dû payer le prix le plus élevé. Depuis que l’attaque du Rock a eu lieu, Will Smith a vécu un véritable calvaire. Malgré s’être excusé et avoir reconnu son erreur à plusieurs reprises, le vent n’a pas cessé de souffler contre lui.

Soumis au ridicule public, l’acteur a démissionné en tant que membre de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, mais cela ne l’a pas aidé à éviter d’être puni par celle-ci en lui interdisant d’assister à tout événement ou programme, en personne ou virtuellement, pour le prochain 10 années.

Mais comme si cela ne suffisait pas, Will Smith a subi dans sa chair le fléau de la culture dite de l’annulation. Une pratique de plus en plus répandue qui suppose, à des fins pratiques, l’ostracisme de ceux qui la subissent pour une action ou un commentaire jugé inapproprié. Et c’est que, depuis sa claque à Chris Rock, au moins cinq projets auxquels il participait ont été annulés ou reportés.

Nouveau projet?

Cependant, comme le révèle Deadline, il semble qu’il y ait de la lumière au bout du tunnel pour l’acteur. En attendant de savoir ce qu’il adviendra d’Emancipation, un film dans lequel il incarne un esclave en fuite qui se bat pour sa liberté dans les marais dangereux de la Louisiane et dont la première Apple s’est figée malgré avoir été tournée en 2021, il semble que Will Smith pourrait revenir pour la performance de Sharmeen Obaid-Chinoy, cinéaste qui a remporté quatre Emmys et deux Oscars, et Paramount in Brilliance.

Pour le moment, l’acteur est l’un des producteurs et l’étude envisage sérieusement la possibilité de lui confier le rôle principal.

Basé sur le best-seller homonyme de Marcus Sakey, le long-métrage mettrait l’accent sur la figure de Nick Cooper, un agent fédéral chargé de retrouver et d’exécuter les criminels qui usent de leurs pouvoirs dans un monde où 1 % des nouveau-nés ont des capacités extraordinaires. Une nouvelle saga fantastique en préparation qui pourrait signifier le retour au travail de l’acteur.