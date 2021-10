Will Smith, 53 ans, transpire dans la salle de sport pendant un entraînement intense

Will Smith a partagé une nouvelle vidéo de ses routines d’entraînement, et il est tout à fait clair que l’acteur ne déconne pas quand il est au gymnase.

En mai 2021, Will Smith a déclaré qu’il était dans «la pire forme de ma vie» et a décidé de commencer à donner la priorité à sa santé et à sa forme physique.

Nous sommes maintenant en octobre et l’acteur de 53 ans vient de partager une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux qui prouve qu’il était aussi sérieux que possible à propos de ce voyage de perte de poids.

En fait, Will était si sérieux qu’il dit maintenant qu’il est dans «la meilleure forme de ma vie». Et après avoir regardé la vidéo ci-dessous de ses routines d’entraînement, nous serions d’accord !

Dans la vidéo de Will, qu’il a partagée sur Instagram et TikTok, l’acteur de Bad Boys For Life est allongé dans son lit lorsqu’il est réveillé par un entraîneur masculin au gymnase, qui dit : «Êtes-vous au lit en ce moment ? Lève-toi !»

Soudain, Will, surpris, se lève et la vidéo passe à son éventail d’entraînements qu’il a apparemment fait au cours des derniers mois. Will peut être vu soulever des poids lourds, faire des tractions, effectuer des exercices abdominaux et courir sur une piste dans les clips.

Tout au long des séquences d’entraînement, Will a l’air incroyablement en bonne santé. Son corps est super tonique et dans l’ensemble, il est beaucoup, beaucoup plus maigre qu’il ne l’était lorsqu’il a commencé ce parcours de remise en forme.

Ses muscles ont l’air beaucoup plus gros aussi ! Will a sous-titré les images, «Et penser que les dimanches étaient pour les muffins», et a ajouté les hashtags «meilleure forme de ma vie», «fittok» et «gymtok».

Will a annoncé son intention de se concentrer sur sa forme physique juste avant le début de l’été. À l’époque, il a partagé une photo de lui-même torse nu à IG et a déclaré:

«C’est le corps qui m’a porté à travers toute une pandémie et d’innombrables jours à parcourir le garde-manger. J’aime ce corps, mais je veux me sentir mieux. Fini les muffins de minuit… ça y est ! Je vais avoir la MEILLEURE FORME DE MA VIE !!!!!

Mais à peine trois semaines plus tard, Will a montré qu’il avait déjà un peu maigri en posant en sous-vêtements pour une vidéo sur les réseaux sociaux.

La vidéo montrait un montage des entraînements de Will, le tout sur l’air du remix viral de TikTok sur la chanson «Touch It» de Busta Rhymes. Dans l’ensemble, Will a prouvé qu’il peut vraiment accomplir tout ce à quoi il pense.