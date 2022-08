WhatsApp ajoute de nouvelles options de confidentialité, les voici

La messagerie instantanée du groupe Meta va ajouter dans les prochains jours de nouvelles options pour renforcer la confidentialité de ses utilisateurs.

WhatsApp est aujourd’hui l’une des messageries les plus puissantes au monde et mise avant tout sur la confidentialité des échanges entre les différents utilisateurs.

Vous pouvez désormais décider qui voit ou non votre statut en ligne

La filiale de Meta, anciennement Facebook, annonce donc aujourd’hui de nouvelles options qui seront déployées dans les prochains jours.

Elles sont décrites par Ami Vora, responsable produit chez WhatsApp, comme des «couches de protection imbriquées» et visent à renforcer un peu plus la vie privée de ses membres durant leurs conversations.

La première fonctionnalité introduite dans les prochains jours sur l’ensemble des profils WhatsApp permettra aux utilisateurs de contrôler leur présence en ligne.

Il leur sera ainsi possible de décider quels contacts pourront voir s’ils sont en ligne. Les autres n’auront pas accès à cette information qui leur sera cachée, ce qui peut être pratique lorsque l’on est membres de plusieurs groupes.

WhatsApp va également proposer dans les prochaines semaines une nouvelle option permettant de bloquer la capture d’écran d’éléments visibles uniquement une fois dans le transcript, à l’instar des photos et vidéos envoyées sur Snapchat.

Pour le moment, la filiale de Meta ne s’avance pas à donner une date de déploiement pour cette fonctionnalité, qui reste encore à l’état de test.

WhatsApp vous permet aussi de quitter un groupe en toute discrétion

Le dernier ajout concerne spécifiquement les groupes. Les utilisateurs désirant quitter un groupe pourront le faire discrètement, sans qu’une notification soit envoyée à l’ensemble des autres membres. Seuls le ou les administrateurs recevront une alerte pour leur signaler le départ mais le reste du groupe n’en saura rien, à moins de consulter la liste des membres.

Cette dernière fonctionnalité sera disponible à la fois dans les applications mobiles Android et iOS ainsi que sur la version de bureau.

Il faut s’attendre à toujours plus de nouvelles options de sécurité dans les prochains mois alors que Mark Zuckerberg a récemment déclaré vouloir continuer à «développer de nouveaux moyens de protéger les messages et de les rendre aussi privés et sûrs que les conversations en face à face».