Wayne Rooney envoie encore un message à Cristiano Ronaldo

Le moment de forme de Cristiano Ronaldo continue de faire l’objet de débats houleux en Angleterre. Ce vendredi, au lendemain de la victoire de Manchester United en Ligue Europa, Martin Keown a pointé du doigt l’âge de Ronaldo et rappelé que dans toute carrière il y a une fin.

«Je ne veux pas que Ronaldo abandonne, mais il devra se rendre compte, éventuellement, qu’il y a un déclin et qu’il ne sera plus ce qu’il était. Il a toujours cette faim et c’est pourquoi il est un incroyable joueur», a commencé par dire Keown, dans l’antenne de talkSPORT, en poursuivant.

«C’est le deuxième joueur le plus âgé de la Premier League – Thiago [Silva] est le plus vieux. Quand vous avez cet âge, vous avez un problème au genou, une blessure à la cheville… Il doit penser : ‘D’accord, je vais donner mon meilleur pour ce club”.

Ce qui se passe, c’est qu’il n’est plus au même niveau qu’avant, mais il ne peut pas non plus accepter d’être assis sur le banc. Il veut jouer et ces jours ne reviennent jamais. Je vois ici les deux côtés de la situation [de Ten Hag et Ronaldo]», a conclu l’ancien international anglais qui a disputé 449 matchs avec le maillot d’Arsenal.

A noter que Cristiano Ronaldo a été vierge contre Omonia Nicosie (3-2), mais a assisté Rashford pour le troisième but anglais de la soirée à Chypre.