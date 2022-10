Wayne Rooney avoue enfin la vérité : «J’ai joué avec Cristiano Ronaldo et j’ai…»

Wayne Rooney a joué, gagné et s’est amusé aux côtés de Cristiano Ronaldo. Cependant, dans le débat direct sur qui est le plus grand footballeur de tous les temps, il ne garde pas l’héritage de son ancien coéquipier de Manchester United.

Pour le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale d’Angleterre, le plus grand joueur qui ait jamais existé est l’argentin, il est devenu la légende la plus importante du FC Barcelone, il est le meilleur vainqueur du Ballon d’Or et son nom est Lionel Andres Messi Cuccittini.

Lorsqu’on lui a demandé qui était le meilleur entre le capitaine de l’équipe nationale argentine et le capitaine de l’équipe nationale portugaise, l’ancien 10 des Diables Rouges a été très clair dans sa position.

Bien qu’il ait reconnu qu’El Bicho sera également à jamais à la une de l’histoire du football, sa conclusion finale était que l’actuel 30 du Paris Saint-Germain est The GOAT.

«(Cristiano) Ronaldo ou (Lionel) Messi ? Messi. Je l’ai déjà dit auparavant : les deux sont probablement les deux meilleurs footballeurs qu’il ait jamais joués. Cependant, je pense juste que Messi est, à mes yeux, le plus grand de tous les temps», a déclaré le quintuple champion de Premier League, dans un conversation qui a eu lieu (2018) sur le podcast Pardon My Take.

Bien qu’il ait perdu deux finales de l’UEFA Champions League contre le FC Barcelone avec deux buts de Lionel Messi inclus, Wayne Rooney n’a que de l’admiration pour le natif de Rosario. Et c’est là que réside la grandeur. Non seulement il est reconnu comme le plus grand par ses pairs ou anciens partenaires, mais aussi par ses rivaux.