Wayne Rooney avoue enfin la vérité : «Cristiano est un grand, une légende totale, mais Messi…»

Ne lui parlez pas de retraite: à 40 ans, le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso espère piloter dans la catégorie reine du sport auto pour «deux ou trois ans» encore, a-t-il assuré vendredi.

Engagé au côté d’Alpine depuis 2021, l’Espagnol n’entend pas pour l’heure laisser sa place au pilote de réserve de l’écurie, l’Australien Oscar Piastri, 21 ans, sacré champion de Formule 2 en 2021.

«Je pense que si j’avais 25 ans, on ne parlerait pas de ça, c’est une question d’âge», a-t-il déclaré en conférence de presse avant le Grand Prix d’Australie.

Plutôt que l’âge, pour le pilote, il s’agit surtout d’une question de performance: «l’année dernière, je pense que j’ai fait ce qu’il fallait (il a terminé 10e du championnat, devant son coéquipier Esteban Ocon, ndr). Cette année, on verra comment ça se passe, mais c’est une question de performance et non d’âge», a-t-il assuré.

Et de poursuivre: «je pense que je me sens toujours compétitif et rapide et je passe du bon temps en Formule 1, donc je vais courir je suppose quelques années de plus, deux ou trois années supplémentaires».

Au côté d’Alpine ? «Si c’est avec Alpine, ce sera bien, si c’est avec une autre équipe, ce sera bien aussi.»Je commencerai ces discussions probablement au cours de l’été», a indiqué le pilote, sous contrat avec Alpine jusqu’à la fin de la saison.

Alonso a piloté en F1 entre 2001 et 2018, remportant le titre mondial avec Renault en 2005 et 2006. L’Espagnol a couru pour McLaren en 2007, puis entre 2015 et 2018. La marque l’a également engagé aux 500 Miles d’Indianapolis en 2017 et 2019.

Il a signé son retour en F1 avec Alpine en 2021, après deux ans d’absence consécutifs à ses dernières années de galère chez McLaren.

Pendant cette période, il a participé au Championnat du monde d’endurance (remportant les 24 Heures du Mans en 2018 et 2019 et le titre mondial en 2018-2019), aux 500 Miles d’Indianapolis ou encore au Dakar.

