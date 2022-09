«Wayne Rooney a toujours joué sous l’ombre de Cristiano Ronaldo»

L’ancien joueur de Manchester United Patrice Evra a publié, ce vendredi, sur son compte officiel Instagram, une partie d’une interview où il laisse de nombreux éloges à Wayne Rooney, ancien coéquipier, ainsi qu’à Cristiano Ronaldo.

«Wayne Rooney a toujours vécu dans l’ombre de Cristiano lorsqu’ils jouaient ensemble. Mais quand Cristiano est parti, en 2009, je me suis dit ‘ok, voyons maintenant le vrai Wayne Rooney’. Et quelle saison il a eue !», a déclaré l’ancien international français, poursuivant sur un exemple concret.

«Je me souviens, quand on jouait le Mondial des clubs, en Asie, Vidic a été expulsé au bout de dix minutes et on a joué le reste de la le jeu à dix. Wayne [Rooney] a dû changer de position et venir sur le côté gauche avec moi. Je vous garantis que vous avez défendu encore plus que moi».

Cependant, selon Evra, la qualité de l’Anglais n’est pas comparable à celle du Portugais : «Wayne a été élu l’homme du match, il a été fantastique et, à ce moment-là, il a marqué beaucoup de buts. Nous avons enfin vu le véritable potentiel de Wayne [Rooney]. Mais on ne peut pas comparer Cristiano avec un autre joueur. C’est chrétien. Avec tout le respect que j’ai pour Wayne, c’est Cristiano».