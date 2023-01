Wanda Nara soutient Shakira, elle détruit Gérard Piqué et Mauro Icardi

La célèbre femme d’affaires a fait une sortie forte contre le joueur au milieu de son divorce scandaleux et des rumeurs de romance avec L-Gante.

Wanda Nara et Mauro Icardi se sont séparés au milieu d’un gros scandale. Bien que le joueur indique clairement qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour se remettre avec la femme d’affaires, elle ne veut rien savoir et est très heureuse de profiter de sa vie de célibataire.

Comme si cela ne suffisait pas, Wanda était liée dans des rumeurs de romance avec L-Gante. Mais la dentelle ne l’a jamais confirmé. Alors que tout semblait bien aller, Nara a approché Mauro Icardi au milieu de leurs romances scandaleuses.

Il y a quelques heures, Wanda Nara a lancé un message pimenté et tout semble pointer vers son ex et père de ses plus jeunes filles. En dialogue avec le magazine CARAS, la sœur de Zaira a parlé de la séparation de Shakira et de l’infidélité de Piqué.

«Je pense que ces choses vous humanisent, cela arrive à n’importe quelle femme. Mais c’est arrivé à Shakira. Donc, nous devons continuer à repenser toutes les femmes qui ne peuvent pas vivre la carrière d’une femme qui réussit. Les femmes ont le pouvoir d’être qui nous voulons être, sans négliger nos enfants ni notre famille», a-t-il commencé.

Elle poursuit : «c’était très vieux et démodé de rester à la maison en attendant que ton mari arrive et que ta seule aventure soit ce qui s’est passé à l’intérieur de la maison. Si tu es Shakira, tu souffres la même chose, mais tu fais une chanson et redeviens ce que tu étais, numéro un mondial».

«J’ai vécu plus d’années mariée que célibataire, mais je n’ai jamais cessé d’être qui je suis, qui j’étais et qui je veux. Les hommes meurent pour une femme indépendante, ils sont éblouis par une femme puissante, mais peu peuvent l’accompagner. Peu, peuvent les garder sans leur couper les ailes», a-t-elle conclu.