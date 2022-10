Wanda Nara : son nouveau mari confirme leur relation

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Zlatan Ibrahimovic (Milan) pourrait se retirer de la compétition en janvier. L’attaquant suédois a nié cette possibilité et a assuré qu’il travaillait dur pour se remettre de sa blessure au genou.

«J’ai une énorme passion pour le jeu. Ma situation est différente en raison de mon âge, mais j’apprécie toujours la vie de tous les jours, car quand j’arrêterai, ça me manquera tellement de jouer et je ne peux pas partir en pensant que j’aurais dû continuer. J’essaie d’atteindre le niveau des plus jeunes en travaillant dur. Je veux être bon et jouer le plus longtemps possible. Si j’obtiens des résultats, je continuerai à jouer», a-t-il déclaré avant de poursuivre.

«Le jour où je ralentis, je veux que les gens autour de moi soient honnêtes et le disent. J’ai toujours l’ambition d’essayer d’être meilleur chaque jour. Quand je ne travaille pas dur, je me sens toujours mal», a déclaré l’attaquant, s’adressant à CNN. Ibrahimovic, 41 ans, a marqué huit buts en 23 matchs de Serie A la saison dernière. Au total, il totalise 92 buts en 159 matchs avec les Rossoneri, à la somme de ses deux passages avec les champions d’Italie.