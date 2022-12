Wanda Nara : son message à Antonela et «les tequilas» qu’elle a ensuite supprimés

La femme d’affaires et ex-partenaire de Mauro Icardi a partagé une photo avec la femme de Messi, mais lorsqu’elle a vu qu’il n’y avait pas de réponse, elle l’a supprimée.

Wanda Nara a vécu une journée pour l’histoire accompagnée des trois enfants qu’elle a eus avec Maxi López. La femme d’affaires et ex-compagne de Mauro Icardi s’est rendue au Qatar pour assister à la finale de la Coupe du monde au stade de Lusail et a pu voir depuis les tribunes comment l’Argentine a battu la France dans un match dont on se souviendra toujours.

Wanda a partagé une bonne partie de la tension et des réjouissances sur les réseaux sociaux, mais il n’est pas passé inaperçu qu’en pleine extase de bonheur elle a également partagé une curieuse dédicace à Antonela Roccuzzo qu’elle a supprimée peu après.

«Bonne Argentine ! Pour lui et surtout pour elle. Je t’aime Antonelle. Les tequilas que nous devons boire», a écrit Nara pour accompagner une photographie sur laquelle elle apparaît posant avec la femme de Messi.

En plus du message, Wanda a placé un cœur, le drapeau argentin et l’émoticône d’une coupe en l’honneur du trophée tant attendu que l’équipe de son pays a soulevé à nouveau 36 ans plus tard.

Cependant, peu de temps après l’avoir téléchargé, il l’a supprimé de son Instagram, bien qu’ayant des millions d’abonnés, on s’attendait à ce que plus d’un le capture avant que Nara n’exécute sa décision surprenante.

Comme l’a souligné l’Argentine, la raison pour laquelle il a supprimé la publication était qu’il n’aurait pas trouvé de réponse de Roccuzzo.

L’épouse de Messi a partagé les félicitations de certains amis à travers ses histoires, comme Coral Simanovich, Elena Galera ou Daniella Semaan, partenaires de Sergi Roberto, Sergio Busquets et Cesc Fàbregas respectivement.

Mais aucune trace des paroles de Wanda Nara. Il convient de rappeler qu’Antonela a été l’une des premières à féliciter Messi via les réseaux sociaux avec un message qui a dépassé les 10 millions de likes.

Wanda Nara, avec la mère de Messi avant la finale

Le triomphe de Messi au Qatar a été vu dans le stade par des milliers et des milliers d’Argentins, mais dans les tribunes se trouvait aussi celle qui, avec la permission d’Antonela Roccuzzo, est la femme la plus importante dans la vie du footballeur de Rosario : sa mère, Célia.

Et précisément avec elle, Wanda Nara a également posé quelques heures avant la finale après leur rencontre dans un restaurant à Doha. «Beau dîner à Doha. Je vous promets que l’étreinte était si forte qu’elle l’était pour nous tous. Je t’aime, Celia», a posté Wanda.