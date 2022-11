Wanda Nara : son fils aîné signe dans le club de Mauro Icardi

Dans une interview avec ‘El País’, ‘Georgina Rodríguez’ a été honnête sur la relation qu’elle entretient avec les enfants de Cristiano, qu’elle considère comme les siens.

«Ni Cristiano ni moi ne considérons qu’Alana est ma fille unique. Mes enfants ont quatre ans et les quatre m’appellent maman. Ce qui se passe, c’est que beaucoup de choses sont publiées sur Internet qui ne sont pas vraies. C’est simplement une chose de plus que les gens ne sait pas», a commencé celui de Jaca.

De plus, il a reconnu que, malgré le fait que sa partenaire soit l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, il ne connaît rien au football : «Je n’ai jamais été intéressé par le football quand j’étais petit. J’étais intéressé par le ballet et aller au Ça a commencé à m’intéresser plus tard parce que je m’intéresse à ce que fait mon partenaire, mais je ne suis pas fan de foot et la vérité c’est qu’à la maison on ne parle pas de foot parce que je n’en ai aucune idée», a-t-elle admis.

Georgina a également assuré qu’elle se sentait complète : «Je suis une personne très positive, plus qu’ambitieuse ou calculatrice. La vie est bien plus simple que tout ça et au final je pense que les choses vont bien pour moi car je n’agis pas avec envie, avec une cupidité même pas maléfique. Donc si tu as de la chance, la route te mènera à des endroits. Mais bien sûr, je suis heureux et je me sens très épanoui», a-t-il commenté.

Et cela tient en grande partie au fait qu’il est capable de trouver le bonheur dans les choses les plus simples de la vie : «Pour moi le luxe c’est aussi aller à la campagne avec une feuille pour manger un sandwich au chorizo.»

Et c’est que, comme elle l’a elle-même expliqué à d’autres occasions, elle sait «ce que c’est que de ne rien avoir et ce que c’est que de tout avoir».