Wanda Nara serait amoureuse d’un autre homme, pas Mauro Icardi

La romance entre Gerard Piqué et Clara Chía Martí vit ses heures les plus romantiques après les premiers mois où ils ne sont pas apparus ensemble. Le couple, qui a discuté ensemble d’un éventuel déménagement, semble apprécier le moment.

Bien que Piqué soit très impliqué dans ses multiples entreprises, on le voit de plus en plus proche de Clara Chía Martí, avec qui il a été vu à plusieurs reprises. Avec Shakira et ses enfants déménageant à Miami, les prochains mois devraient être très chargés pour le couple.

Gemma Iglesias, une amie de Chía Martí, a déclaré que Piqué était tombé amoureux de son amie à partir du moment où il l’avait vue à cause de sa chaleur et de sa sympathie. Et, en plus, il a souligné que, contrairement à Shakira, Chía Martí s’entend bien avec l’environnement du joueur et est bonne socialement.

Rappelons qu’il y avait toujours des rumeurs selon lesquelles Shakira n’avait aucune relation avec les épouses des amis footballeurs de Piqué, qui avaient formé un groupe pour sortir et se rencontrer.

Apparemment, cette caractéristique de Chía Martí aurait beaucoup plu à Piqué. Bien sûr, il a toujours voulu une fille sociable qui entretient de bonnes relations avec ses amis et leurs femmes.

Gerard Piqué et Clara Chía Martí, vus à Barcelone

On l’a dit, le couple de Gerard Piqué et Clara Chía Martí semble progresser ces dernières semaines. Ils ont été vus dans un restaurant japonais à Barcelone.

En partant, ils ont été vus marchant main dans la main et le Catalan tenait le sac de sa petite amie. Clara travaille actuellement pour Kosmos, une entreprise dont Gerard Piqué est président.