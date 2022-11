Wanda Nara s’affiche nue dans les rues de Paris (photos)

Il a ébloui de la capitale française avec un look très sensuel avec un classique de la firme italienne. elle a été photographiée portant un trench Versace sans rien dessous dans les rues de Paris.

De nombreux facteurs font de Wanda Nara l’une des fashionistas les plus populaires sur les réseaux sociaux. Toujours au fait des dernières tendances, les marques de luxe sont monnaie courante dans son dressing et, comme si cela ne suffisait pas, elle ajoute une touche d’audace et de sensualité à tous ses looks.

Son dernier post Instagram répond à toutes ces exigences et plus encore. La blonde, au milieu des rumeurs de romance avec L-Ghent , a été photographiée à Paris vêtue d’un trench -coat en cuir noir couvert signé Versace , l’une des plus prestigieuses firmes italiennes.

Sensuelle, elle ne portait rien sous son manteau, défiant la censure d’Instagram en montrant son décolleté et une partie de son ventre et une jambe, avec beaucoup de peau qui dépassait sous le vêtement. La touche finale ? Comme chaussures, elle a choisi des boucanières noires , un pari sexy et le plus choisi par les références de mode.

Ses cheveux en chignon lâche et une paire de grandes boucles d’oreilles violettes et dorées étaient les derniers détails d’un look qui s’est terminé avec la Tour Eiffel en arrière-plan, formant une carte postale qui porte son empreinte : la mode et le luxe dans l’une des capitales de la mode du monde.