Wanda Nara répond à sa question préférée : Avez-vous un nouveau petit ami ?

Wanda Nara est très active sur divers réseaux sociaux, c’est certain. En fait, elle pourrait être plus occupée que jamais après avoir rompu avec Mauro Icardi.

Maintenant, elle a été liée à un nouveau partenaire potentiel, qui se trouve être l’ancien coéquipier d’Icardi à l’Inter, Keita Balde.

Toutes les rumeurs ont commencé quand il a été dit que le mannequin argentin s’était rendu en Arabie saoudite, où joue cet ailier hispano-sénégalais.

A partir de là, tout s’est accéléré et Icardi aurait tiré la sonnette d’alarme auprès de l’épouse de l’international sénégalais, Simona Guatieri.

Cependant, elle a préféré prendre la défense de son mari, affirmant qu’il ne s’agissait que d’un autre stratagème d’Icardi et Wanda Nara pour rester dans la presse.

La tension Keita Balde contre Mauro Icardi

A l’époque, Keita Balde et sa femme avaient décidé de répondre à Icardi , qui avait emprunté un chemin délicat.

S’adressant au journaliste argentin Juan Etchegoyen, ils ont donné leur version et critiqué à la fois Wanda et Icardi, qu’ils accusent de vouloir générer un scandale.

«Ils vivent de ça, de cette nouvelle, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça», a expliqué la femme de Keita. «Ces gens vivent comme ça et te bouffent la tête, ils sont vraiment stupides, comme des enfants.

«Je ne veux pas que nos noms apparaissent à côté d’eux, nous ne voulons même pas prendre un café. «Mon mari est footballeur et pas bavard, je ne veux pas que ces gens mettent mon nom n’importe où.»

Ces actions n’ont pas non plus impressionné l’ancien joueur de la Lazio, qui n’a pas tardé à prendre ses distances avec son ancien coéquipier.

«Ce qui nous est arrivé aujourd’hui, peut-être que demain cela arrivera à quelqu’un d’autre», a-t-il déclaré.

«Comment peux-tu penser à dire une chose pareille ? Nous avons passé quelques anniversaires en tant que collègues de travail, nous sommes en bons termes.

Wanda Nara est interrogée sur son statut relationnel

Wanda Nara s’est un peu ouverte sur la situation sur ses propres réseaux sociaux, répondant aux questions de ses followers. «Es-tu avec un nouveau petit ami ? on lui a demandé.

C’est alors que l’entrepreneure et mannequin a répondu qu’elle n’avait pas de petit ami. «Oups, on me pose souvent cette question, non, je ne le fais pas», a-t-elle répondu.