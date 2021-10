Wanda Nara prend la parole et est dépêchée

L’actrice a publié une décharge forte après avoir été accusée d’être la troisième en lice. «Je me sens un Deja Vu infernal dans cette situation», a-t-il déclaré.

Depuis l’Espagne, où elle est avec ses trois enfants (Rufina, Magnolia et Amancio) lors du tournage d’un film avec lvaro Morte, l’actrice a écrit une décharge dure, énergique et étendue dans laquelle elle glisse que ce n’est pas elle qui a cherché Icardi et que elle est toujours signalée comme celle qui triche et non celle qui est trompée, contredisant la version diffusée par certains médias en Argentine et mettant sur la table le machisme récurrent avec lequel le comportement de nombreuses femmes est évalué.

La libération de la Chine

«J’écris cette lettre pour réduire le bruit extérieur des mensonges, des mauvais traitements et des regards inclinés dans la construction d’histoires manipulées pour, une fois de plus, être le bouc émissaire de la violence médiatique», a commencé l’artiste dans une histoire Instagram avec des lettres blanches et un fond noir et a poursuivi:

«J’ai gardé le silence pendant longtemps pour diverses raisons. La principale, par peur et inexpérience, pour ne pas savoir comment nommer le niveau de mensonges et d’atrocités qui sont racontés pour soutenir la télévision minute par minute.»

Votre version de l’histoire

«Ce qui se passe aujourd’hui a une histoire beaucoup plus grande et plus profonde derrière elle, avec laquelle de nombreuses femmes se sentiront sûrement identifiées. J’ai dû m’identifier à des hommes dont j’ai toujours cru leurs paroles : conflits. Je ressens dans cette situation un Deja Vu infernal, où je paie une fois de plus de ma réputation pour des problèmes qui sont le domaine personnel de toute femme. Une répétition qui révèle mon inexpérience et surtout, la profonde crédibilité que j’ai donnée à ces hommes qui a ensuite gardé le silence, laissant les loups me manger. Il semble que c’est plus crédible pour cette société, sachant comment ils se comportent toujours, que je suis le mauvais, celui qui trompe et non le trompé».

«Ce qui s’est passé, c’est une situation que je n’ai pas déclenchée, que je n’ai pas encouragée et que je n’ai pas provoquée. Avoir à raconter cela parle aussi du peu d’intimité dont disposent les femmes. En attendant, beaucoup de qualificatifs nuisibles me demandent depuis longtemps ma tête, où le poids de la façon dont je suis jugé est absolument asymétrique. Sinon, on saurait que ce n’est pas moi qui ai insisté et causé cette situation. J’assume mon inexpérience, manque de compréhension de beaucoup de choses que je dois sûrement apprendre à partir de maintenant. Mais je ne me chargerai pas pour moi et pour toutes les femmes qui sont toujours utilisées et jugées, des attitudes de conquérants en série que ces hommes ont apprises, et que plus tard ils savent bien cacher».

Votre message pour Wanda Nara

«Et il semble aussi qu’il soit plus facile pour une femme de se coller à moi, de télécharger. Le coût du maintien de l’image d’une famille heureuse est payé par moi, pas par l’homme qui a été irrationnel ou a fait un faux pas. A ce prix tout le monde est aisé».

«Être responsabilisé n’a pas à voir avec l’argent, avec le fait d’être tranchant dans les réseaux et moins avec les insultes avec les mêmes termes qu’ils vous ont jugés dans le passé, une autre femme. Il s’agit d’être juste en parlant et surtout de briser le silence Je trouve frappant que les femmes ne voient pas que les mêmes griefs avec lesquels elles me décrivent sont ceux que toute une société a utilisé (et continue d’utiliser) pour se référer à elles. La reproduction de cette violence que vous avez reçue dans le passé, envers une autre femme pour nettoyer votre image ne vous rend pas plus rusé. Cela nous met à nouveau tous au même endroit.»

Pourquoi as-tu décidé de briser le silence

«Je répète mon silence constant pour préserver mes liens familiaux qui ont toujours été ma priorité, cela a joué contre moi. Mais aujourd’hui je ne veux plus me taire, car je sais qu’il y a beaucoup de femmes à qui cela nous est arrivé et à qui le regard extérieur juge».

Merci à ceux qui la soutiennent

«Merci à toutes les personnes qui m’ont apporté leur soutien, qui comprennent ce que j’ai vécu et j’ai gardé le silence dans le passé, laissant les blessés me mettre dans des endroits injustes et qu’aujourd’hui cela se répète, mais plus avec mon silence. Je suis un une femme qui n’a plus peur de revendiquer mon droit à vivre sans préjugés. Et j’espère que cela servira non seulement de libération mais aussi de réflexion entre nous».