Wanda Nara précise à quel moment se situe sa relation avec Mauro Icardi

La femme d’affaires est honnête dans l’émission ‘Es por ahi’ sur sa relation actuelle avec le joueur de Galatasaray et les rumeurs de réconciliation.

Wanda Nara et Mauro Icardi écrivent une nouvelle page de leur histoire d’amour particulière. Après plusieurs semaines au cours desquelles l’influenceur médiatique a affirmé activement et passivement être séparé du footballeur, le couple a de nouveau joué dans une approche qui fait beaucoup parler dans les médias argentins et turcs.

Et c’est que la femme d’affaires et le joueur ont été vus ensemble lors du match entre Galatasaray et Ofspor mardi dernier pour partager plus tard un dîner romantique aux chandelles qu’Icardi lui-même a partagé sur ses réseaux.

Malgré les images, Wanda Nara nie une prétendue réconciliation. Il le fait dans des déclarations au journaliste Guido Záffora de l’émission ‘Es por ahi’ en Argentine.

«Je travaille pour le club, pour Mauro. Ce sont les médias qui ont inventé qu’elle n’était plus la représentante. Je continue à travailler avec lui», commence-t-elle à préciser.

Rappelons que plusieurs médias turcs ont souligné qu’Icardi lui-même avait décidé de se passer des services de représentation de son ex-femme à la suite de la rupture.

Quant à savoir où en est sa relation actuelle avec le père de ses deux filles, Wanda Nara assure que “nous allons bien». «Tout va bien entre nous. Avec Mauro, nous avons grandi ensemble. Nous verrons ce qui se passera», déclare l’Argentin dans «Es por ahá».

Et encore une fois, la femme d’affaires souligne qu’elle est aujourd’hui séparée de son mari. Malgré cette déclaration, le journaliste Záffora déclare aux téléspectateurs que «Mauro. Icardi fait tout pour la reconquérir.”

Le nouveau poste d’Icardi

Alors que Wanda Nara continue de nier une éventuelle réconciliation avec Icardi, le footballeur de Galatasaray continue de poster sur les réseaux sociaux avec la mère de ses filles comme protagoniste.

L’Argentin a dédié plusieurs des posts les plus romantiques à son ex-femme, parmi lesquels le plus récent est marquant : quelques images de lui dans une luxueuse limousine, en écoutant la chanson «Perfecta» de Maluma avec Reik, et en écrivant quelques cœurs pour Wanda.