Wanda Nara pose en lingerie peau de panthère et fait trembler ses followers

Kylian Mbappé aurait quitté sa compagne actuelle pour un mannequin belge, selon divers médias. Après sa performance à la Coupe du monde au Qatar, le footballeur français aurait mis de côté son idylle avec le mannequin trans Inés Rau, pour commencer à sortir avec un ex du PSG.

Cela aurait permis à l’attaquant du PSG d’avoir des contacts avec Stéphanie Rose Bertram, qui était jusqu’à il y a peu la petite amie de Gregory van der Wiel, ancien joueur et coéquipier de Mbappé à Paris. Comme on le sait, cette supposée relation serait basée sur des photos que le designer Eli Mizrahi a téléchargées sur Instagram.

En eux, on verrait le mannequin belge soutenir Mbappé, en plus de lui dédier quelques messages, alors ils tiennent cette relation pour acquise. Depuis quelques jours, il ne suit plus Rau sur Instagram, qui a 10 ans de plus que le joueur du PSG, tant on dit que l’idylle aurait pris fin, et que le footballeur aurait jeté son dévolu sur le mannequin belge.