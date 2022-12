Wanda Nara pose avec un décolleté scandaleux pour fêter son anniversaire

L’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, a donné ce vendredi sa version de la dispute qui a abouti au départ de Cristiano Ronaldo. Il a exprimé son étrangeté face à l’attitude du Portugais et réitérant qu’il était surpris et confronté au désir du joueur rien qu’en regardant l’interview du Madérien avec Piers Morgan.

Dans l’interview, Cristiano a déclaré qu’il avait été trahi par les hauts responsables du club et qu’il avait fini par parvenir à un accord avec Man. United pour le départ du club.

Un commun accord entre les parties, puisque le joueur était avec le Portugal à la Coupe du monde au Qatar. «Jusqu’à ce moment-là, Ronaldo ne m’avait jamais dit ‘je veux partir’», a déclaré Tem Hag aux journalistes lors du stage effectué par United en Espagne.

Après avoir regardé l’interview et les accusations et l’état d’esprit du joueur portugais, Ten Hag ne pouvait plus minimiser ou tenter de minimiser les positions extrêmes.

«J’ai vu la plupart de [l’interview]. Je dois le faire, cela fait partie de mon travail. C’est une interview qu’un club, dans le cadre de celui-ci que je suis, ne peut pas accepter. En faisant un pas comme ça, il [Cristiano Ronaldo] connaissait les conséquences», a souligné Ten Hag.

«En été, nous avons parlé une fois. Il est venu me voir une fois et m’a dit : “dans sept jours, je te dirai si je veux rester ou pas”. C’était ainsi : quelques jours plus tard, il est revenu me voir et m’a dit qu’il voulait rester. Après, rien d’autre ne m’a été communiqué sur le sujet… jusqu’à ce qu’il donne l’interview en novembre», a ajouté le Néerlandais de 52 ans.