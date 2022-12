Wanda Nara passe une nuit inoubliable avec son nouveau amant (photos)

Wanda Nara et L-Gante sont devenus le couple le plus controversé ces derniers temps, puisque depuis qu’ils ont commencé leur romance il y a quelques mois, ils ont réussi à capter l’attention de tous les médias du pays, en plus de leurs millions de followers.

Bien que le lien sentimental entre Wanda Nara et L-Gante n’ait été confirmé par aucun d’entre eux, c’est un secret de polichinelle qui sera révélé à tout moment. Il ne reste plus qu’à espérer que tous deux décident de dire aux quatre vents à quel point ils sont amoureux, comme certaines sources les décrivent.

Désormais, avec l’arrivée de la femme d’affaires en Argentine, les soirées avec la chanteuse semblent revenues et, malgré le fait qu’ils essaient de ne pas s’afficher ensemble sur leurs réseaux sociaux respectifs, les fans des tourtereaux ne pourraient pas en faire autant. et partagé la nuit incroyable qu’ils ont passée.

Vendredi soir, la soeur de Zaira Nara a fêté ses 36 ans en compagnie de tous ses proches, cependant, Elián Valenzuela n’a pas pu y assister car il était en tournée en Uruguay.

Sur son compte Instagram personnel, l’artiste lui a dédié un tendre message de félicitations, mais hier soir, ils ont décidé de sortir pour fêter l’anniversaire d’un ami commun et les cartes postales de tous les deux ont rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Dans un bowling bien connu de Palerme, Wanda et L-Gante ont encore une fois passé une nuit inoubliable et ont montré au monde que leur romance va de mieux en mieux, car peut-être que, dans très peu de temps, ils pourront blanchir ce tout le monde s’en doutait depuis longtemps.