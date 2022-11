Wanda Nara partage une photo controversée avec son ancien mari

La chanteuse Jennifer Lopez semble avoir mis fin aux rumeurs d’une séparation potentielle avec Ben Affleck après s’être rendue sur les réseaux sociaux pour célébrer l’anniversaire d’un album particulièrement spécial.

Cela fait 20 ans que Jennifer Lopez a lancé son album à succès «This Is Me», qui était non seulement important pour sa carrière, mais qui contient également des souvenirs personnels. C’est cette année-là que Bennifer est devenu une chose, que Lopez et Affleck ont rendu public leur relation. L’acteur a même joué dans le clip de Jenny from the Block.

Les médias sont devenus fous de leur relation et, en fait, ladite vidéo est une critique de l’obsession des paparazzi pour elle et eux. La relation de JLo avec Affleck a été l’inspiration derrière l’album et c’est une grande raison pour laquelle elle reste sentimentale pour le chanteur.

L’album devait en fait sortir en 2003, pas en 2002, mais il a été avancé après qu’un directeur de Sony Music ait divulgué Jenny from the Block. Maintenant, la chanteuse devient nostalgique en repensant à un moment clé de sa vie et de sa carrière. «C’est fou de me voir parler de montrer cet album à mes enfants dans 20 ans, et nous y voilà !!! Tant de choses ont changé… j’ai changé… mais certaines choses sont restées les mêmes. La vie est un chemin poétiquement beau et parfois accidenté…», a tweeté Lopez .