Wanda Nara «pardonne tout» à Mauro Icardi

À travers une photo sur son compte Instagram officiel, Wanda Nara a décidé de partager une phrase qui semble aborder la tromperie de Mauro Icardi avec China Suárez, dans un hôtel Dark of Paris.

La femme d’affaires de cosmétiques a choisi un message très fort, avec tous les condiments adressé au père de ses deux filles, et publié à la lecture de la planète entière. «Je te pardonne tout, sauf ce que tu savais que je partais pour faire mal et tu as fait pareil».

Évidemment, les médias ne l’ont pas captivé, ni précisé que le destinataire était Mauro. Cependant, le contenu de cette déclaration a causé un lien instantané à l’infidélité de l’attaquant, à toute la douleur qui a été générée dans son âme et qui s’est terminée par le renvoi de la rupture du mariage afin de surmonter ce manque d’accord amoureux.