Wanda Nara : Mauro Icardi ne compte pas se séparer d’elle

Élu joueur du match pour la troisième fois au cours de ce Mondial, Kylian Mbappé, auteur d’un doublé contre la Pologne (3-1), ce dimanche soir, s’est présenté pour la première fois face aux médias, comme il est d’usage.

«Je voulais m’exprimer, sur pourquoi je ne parlais pas (élu meilleur joueur lors des deux premiers matches, il ne s’était pas présenté en conférence de presse). Ce n’était rien de personnel, je n’avais rien contre les journalistes, j’avais seulement besoin de me concentrer sur ma compétition, sans perdre d’énergie sur autre chose. J’ai appris, que la FFF allait avoir une amende, je m’engage à la payer de manière personnelle.», a-t-il déclaré sur la raison de son silence médiatique.

Belle victoire et qualification pour le quart de finale 🇫🇷💪🏽… pic.twitter.com/ps3B4PrTQB — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 4, 2022

Son regard sur la soirée et son doublé : «On est très content d’aller en quart de finale, ce n’était pas un match facile, face à une équipe difficile. On a mis des buts à des moments clés. On a fini par l’emporter et on est très satisfait de continuer l’aventure.»

Ses objectifs au Qatar : «La Coupe du monde c’est la compétition de mes rêves, j’ai bâti ma saison sur ce rendez-vous. Mais on est encore loin de l’objectif que l’on s’est fixé et que je me suis fixé. On va tout faire pour y arriver. (Sur le Ballon d’Or) Je n’y pense pas.

Mon seul objectif c’est de gagner la Coupe du monde. C’est le seul rêve que j’ai, je suis venu ici pour gagner la Coupe du monde, pas le Ballon d’Or ou le titre de meilleur buteur. Je suis ici pour gagner et pour guider l’équipe de France.»