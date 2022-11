Wanda Nara : «Mauro Icardi et moi, on a fait l’amour jusqu’à la fin de…»

L’histoire entre les stars, la mannequin et actrice argentine Wanda Nara et la vie de l’ancien attaquant du PSG Mauro Icardi a pris des rebondissements, alors que la mannequin argentine a elle-même confirmé qu’elle ne s’était pas séparée du joueur suite à une infidélité de sa part, et c’était autre chose.

Après les nouvelles massives de séparation qui ont fait surface sur Internet, au cours des derniers mois, l’affaire semble prendre une nouvelle forme, et enfin s’arrêter, après que le mannequin a laissé les vieux désaccords du passé. Comme le mannequin l’a affirmé, ils «ont fait l’amour jusqu’à la fin», parlant de sa relation avec le joueur, selon les rapports.

«Je ne m’attendais pas à être trahi, Mauro ne m’avait jamais donné de raisons». Dit le mannequin. «Mais j’ai réalisé que nous ne vivions pas dans un conte de fées Disney et que certaines choses peuvent arriver. J’ai pardonné l’erreur, mais le problème en était un autre», a poursuivi l’actrice sur son stand pour se séparer sur une bonne note. «A un certain moment, j’ai dit, arrêtons».