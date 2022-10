Wanda Nara magnifique : la femme de Mauro Icardi aperçue en plein baiser avec un homme

À moins d’un mois, Louis van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas, a annoncé la liste des 39 joueurs présélectionnés pour la Coupe du monde qui débute le 20 novembre au Qatar.

Le sélectionneur a convoqué quatre nouvelles recrues dont Mitchel Bakker (Leverkusen), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Sven Botman (Newcastle) et Micky van de Ven (Wolfsburg). Les habitués de la sélection nationale comme Memphis Depay, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong sont sur la liste. Après une première période de stage, l’effectif sera réduit à 26.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (Freiburg), Andries Noppert (Heerenveen) et Remko Pasveer (Ajax)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Jeremie Frimpong et Mitchel Bakker (Leverkusen), Daley Blind, Devyne Rensch et Jurriën Timber (Ajax), Sven Botman (Newcastle), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries et Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern), Tyrell Malacia (Manchester United), Pascal Struijk (Leeds United), Micky van de Ven (Wolfsburg).

Milieux de terrain : Jordy Clasie (AZ Alkmaar), Ryan Gravenberch (Bayern), Frenkie de Jong (Barcelone), Davy Klaassen et Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners et Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons et Guus Til (PSV Eindhoven) .

Attaquants : Steven Berghuis, Steven Bergwijn et Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Barcelone), Cody Gakpo et Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Noa Lang (Club Bruges) , Donyell Malen (Dortmund) et Wout Weghorst (Besiktas).