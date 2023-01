Wanda Nara : l’ex femme de Mauro Icardi surprend avec un nouveau look (photos)

L’ex-compagne de Mauro Icardi laisse derrière lui ses cheveux blonds caractéristiques pour entamer une nouvelle étape avec une image beaucoup plus renouvelée

Wanda Nara profite au maximum de ses journées en Argentine alors qu’elle finit encore de définir quel sera son lieu de résidence après sa rupture controversée avec Mauro Icardi.

L’influenceuse est prête à s’installer dans son pays natal en raison de ses différents engagements professionnels, mais elle n’a pas encore franchi le pas en raison des va-et-vient incessants en Turquie pour que ses filles puissent profiter de leur père.

Pendant ce temps, les médias argentins ont décidé de renouveler son look et de laisser derrière eux ses cheveux blonds caractéristiques qui l’ont accompagnée pendant tant d’années.

Wanda Nara cherche à rompre avec le passé et à entamer une nouvelle étape avec une image totalement renouvelée. C’est pourquoi elle décide maintenant d’opter pour une couleur beaucoup plus foncée, pour ses cheveux naturels.

«Buenos Aires, je dis nouveaux airs. Ma couleur naturelle. Changements, tout change. Bye, blonde», écrit-il sur ses réseaux sociaux.

La vérité est que le nouveau look de Wanda Nara est très célébré sur Instagram. Depuis la publication des premières images avec son apparence actuelle, l’Argentine n’a cessé de recevoir des centaines de compliments et de messages positifs.

«Elle te va mille fois mieux», «Cette couleur te va décidément mille fois mieux. Encore plus jeune ça te fait paraître», «Mieux que la blonde. Même ainsi, vos cheveux blonds sont déjà votre marque», «Ne doutez pas que ce soit votre meilleure version et couleur», «Cela vous rend plus belle et délicate», «Avec ce ton de cheveux, vos yeux ressortent davantage», sont quelques-uns des nombreux commentaires que l’on peut lire dans votre compte.

Votre soutien à Shakira

Comme il n’allait pas en être autrement, Wanda Nara s’est également exprimée sur le nouveau succès de Shakira : son ‘BZRP Music Session #53’ avec Bizarrap.

Le mannequin est ravi de la chanson et la preuve en est son soutien public à l’artiste Colombienne, en insistant sur l’une des phrases de la chanson : «Les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent». Un message que beaucoup interprètent comme une allusion à Mauro Icardi.