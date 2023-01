Wanda Nara : l’ex femme de Mauro Icardi impliquée dans un scandale

La femme d’affaires aurait eu une altercation avec un fan de Punta del Este avec qui elle a refusé de prendre une photo à cause de «ce sale regard que vous avez».

Wanda Nara est ces jours-ci dans la ville uruguayenne de Punta del Este accompagnée de ses enfants et à partir de là, elle a partagé une image qui a laissé ses followers sans voix, une photographie sur laquelle elle apparaît agenouillée sur la plage avec presque aucun vêtement sur sa propre photo de la couverture de Sports Illustrated. Cependant, ces dernières heures, la femme d’affaires argentine a été au centre de la polémique en raison d’une prétendue altercation avec un fan.

«C’est arrivé et cela a à voir avec la femme d’affaires Wanda Nara, avec une agression présumée qu’un fan a reçue», a exprimé Juan Etchegoyen sur Mitre Live avant de céder la place au journaliste Martín Lema en Uruguay.

Selon son récit, un vendeur qui peignait une maison dans cette ville l’a contacté pour lui raconter ce qui lui était arrivé avec l’ex-femme de Mauro Icardi : «Pour lui, Wanda est comme un génie, et il finit même par l’admirer plus que lui», a déclaré Lema avant de révéler ce qui s’est passé lorsqu’il lui a demandé de prendre une photo avec lui.

«C’est alors qu’elle le regarde de la tête aux pieds et lui dit : ‘Avec ce sale regard que tu as, je ne vais pas prendre de photo avec toi.’ Et il est parti en riant».

L’homme qui a dénoncé ces événements s’appelle Carlos, il a 26 ans et s’est adressé à la presse pour donner plus de détails sur ce qui s’est soi-disant passé :

«Avec ce que m’a dit Wanda, il m’a rattrapé, je ne veux pas sais rien d’autre, car je me suis approché pour lui demander une photo et il m’a dit : ‘Non, sale, ne t’approche pas de moi, sale. Et je ne suis rien comme ça et ce n’est pas comme ça qu’on traite un fan»

«Je la suis sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, je regarde toutes ses vidéos et les chansons de L-Gante. Je lui ai seulement demandé une photo pour la garder en souvenir parce que j’ai toujours voulu une photo d’elle, et elle m’a vu et m’a aussi répondu qu’elle ne me donnerait pas la photo parce que ça ressemblait à une assiette, et elle est entrée dans un Mercedes et à gauche. J’ai été surpris par l’attitude qu’il avait, je n’imaginais pas qu’il aurait une telle attitude», a-t-il poursuivi.

L’homme parfait pour Wanda Nara

La femme d’affaires a rencontré sa sœur Zaira et une partie de sa famille à Punta del Este pour profiter de la fin de l’année.

De là, elle s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour confirmer une nouvelle fois qu’elle est célibataire depuis octobre 2022 et a révélé comment un homme doit être pour être avec elle :

«Être intelligent, être passionné par ce que vous faites, il faut que ce soit un poulain, une personne sûre et mature, qui prend soin de moi, me respecte et me surprend».