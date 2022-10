Wanda Nara : l’ex-femme de Mauro Icardi achète une nouvelle maison millionnaire

Les combats et les réconciliations entre Wanda Nara et Mauro Icardi sont le pain quotidien. Pour les dernières nouvelles, Wanda Nara a loué un nouveau appartement pour ne plus habiter avec le joueur en Turquie.

La femme d’affaires envisage son retour en Turquie pour faire face aux problèmes qu’elle a avec son ex-partenaire, qui n’a pas raté toutes les occasions de la critiquer. Maintenant, Wanda a décidé de s’éloigner du footballeur de Galatasaray et de louer un luxueux appartement individuel qui coûte une fortune.

Dans un entretien, Jazmín Natour a donné des détails sur la maison chère dans laquelle vivra Wanda Nara. Malgré son déménagement, il ne veut pas laisser Mauro Icardi seul puisque le nouvel appartement est très proche de la maison familiale où vivent ses enfants et son ex-compagne.

Selon l’invité, le loyer mensuel de l’appartement ne coûte ni plus ni moins de 25 000 dollars. Un chiffre outrageusement élevé par rapport au coût des loyers dans son pays natal. C’est Wanda Nara elle-même qui a contacté Jazmín Natour pour lui demander de lui procurer une propriété avec tout le confort dont une personne comme elle a besoin.