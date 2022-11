Wanda Nara lâche la vérité : «Jeble jure. Je crois qu’il faut vieillir à côté de l’homme que j’ai…»

La femme d’affaires et influenceuse est tombée en panne en direct à la télévision italienne alors qu’elle parlait de Mauro Icardi.

Wanda Nara a d’abord été mariée à l’ex-joueur Maxi Lopez. Elle s’est séparée pour commencer une nouvelle vie avec un autre footballeur. Dans ce cas Mauro Icardi, mais la relation a explosé.

Et la femme d’affaires et influenceuse a été claire dans une émission de télévision italienne. En effet, elle n’en a plus été capable et a craqué en évoquant son deuxième mariage raté.

Wanda tombe en panne

«Ça me fait mal parce que je suis une personne qui croit en l’amour pour toujours», commença Wanda en disant les larmes aux yeux. Et puis elle a ajouté, donnant plus d’explications si possible. «Je crois qu’il faut vieillir à côté de l’homme que j’ai choisi, mais parfois la vie surprend et il faut avancer, toujours chercher le bonheur et montrer aux enfants que quoi qu’il arrive dans la vie, il faut toujours chercher le bonheur.»

Eh bien, avec Icardi, tout est tombé à l’eau. La déloyauté du joueur envers l’actrice China Suarez a été un facteur. «Je savais tout sur lui. Et ce n’est pas que je l’ai trouvé ou commencé à le chercher et à vérifier son téléphone, ce n’est pas vrai. Nous nous sommes assis et il m’a dit : ‘Je veux te dire ceci’», a expliqué Wanda .

Elle a expliqué qu’Icardi avait dit la vérité.

«Mauro est une personne qui, même si ça fait mal, te dit la vérité. Je me dispute presque toujours avec lui à cause de ça, parce que c’est quelqu’un qui te dit la vérité, même si ça fait mal. Et il m’a dit qu’il avait vu une personne».