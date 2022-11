Wanda Nara lâche enfin la vérité : «Je ne m’y attendais pas, Mauro Icardi ne…»

Bien que les rumeurs disent que le mariage de Wanda Nara et Mauro Icardi a pris fin en raison de sa relation sporadique avec l’actrice argentine China Suarez, ce n’est pas le cas.

Comme Nara elle-même l’a avoué dans une interview au magazine ‘Vanity Fair’ : «Je ne m’y attendais pas, Mauro ne m’avait jamais donné de raison d’être jalouse. C’était mauvais, mais j’ai réalisé que nous ne vivions pas dans une conte de fées de Disney et que certaines choses peuvent arriver», a-t-elle déclaré.

«J’ai rencontré Mauro quand il avait 18 ans, il n’avait pas d’expérience. Je pense que c’est pour ça. En fait, après coup, il s’est encore plus rendu compte à quel point il m’aimait. J’ai pardonné l’erreur, le problème était autre chose» expliqua Nara.

Elle a poursuivi en expliquant les raisons de cette séparation : «Nous avons déjà signé la séparation. Mauro ne voulait pas et c’était très difficile, car je l’aime toujours beaucoup.

«Mais ça n’allait pas, l’ambiance était mauvaise à la maison et à un moment je lui ai dit : ‘On arrête’. On a fait l’amour jusqu’au bout, puis je suis allé en Argentine. J’ai fait des campagnes publicitaires et animé des émissions télévisées. J’ai été absent pendant deux mois. La distance n’a pas aidé.

Le retour au travail de Wanda

La principale raison de leur séparation était les inquiétudes de Nara. Après s’être consacrée pendant une décennie à s’occuper de ses cinq enfants, elle veut revenir aux défis laissés par le passé. Et Icardi n’aimait pas ça.

La vérité est que j’ai eu cinq enfants, je les ai tous allaités, je les ai élevés et je me suis consacré à eux pendant 10 ans», a ajouté Nara. «J’avais récemment dit à Mauro que je voulais retourner au travail, et il n’aimait pas ça. Il est rare que la femme d’un footballeur travaille.

«Pendant longtemps, je ne me suis occupée que de mes enfants et de mon mari, mais maintenant je veux récupérer mon temps. Et je retourne à mon métier : en Argentine, ils continuent de me proposer des programmes à animer et j’aime beaucoup la télévision. .

«Il n’aime pas l’idée que cela détourne l’attention de la famille. Alors que pour moi l’indépendance est fondamentale : c’est le chemin de la liberté.

Donc, de temps en temps, il essaie de me reconquérir, l’autre jour, il est venu me chercher à l’aéroport avec une voiture pleine de fleurs, puis il m’a emmené dîner et a dit: «Je n’abandonne pas»

D’accord, mais je sais que si nous nous retrouvons et que dans deux mois j’évoque une nouvelle offre d’emploi, nous reviendrons à la case départ. «Ma mère était actrice quand elle était jeune. Elle a rencontré mon père et a démissionné. Et moi, en 2022, je ne peux pas laisser l’histoire se répéter.»