Wanda Nara lâche enfin la vérité : «Je le jure. Après avoir couché avec Mauro Icardi, je…»

L’influenceuse a rompu le silence et a expliqué pour la première fois l’origine de cette insulte à María Eugenia pour l’infidélité dans laquelle elle a joué avec Mauro Icardi.

Le pot a été découvert. Des mois se sont écoulés depuis cette nuit de tromperie et la vérité a finalement éclaté, la raison qui a poussé Wanda Nara à définir et à crier en public que China Suárez est une garce. Ce mot qui a déclenché le scandale le plus grandiose et le plus controversé. Le mystère a déjà été résolu et de la bouche de l’influenceuse elle-même.

Des centaines de théories ont été mélangées concernant l’origine, l’argument qui pesait sur l’esprit de la blonde pour dédier ce juron à María Eugenia, au-delà de l’indignation logique d’imaginer une nuit de passion débridée avec son mari Mauro Icardi.

Cette révélation impressionnante est venue de la main de Mauro Icardi, plus précisément de ce qu’elle a dit à Ángel de Brito, qui était ravi d’avoir une telle information et l’a rapportée en détail dans l’édition de jeudi de LAM. Une véritable bombe, qui générera des séquelles en tout genre.

Tout renvoie à une histoire à laquelle le conducteur a répondu sur son Instagram, lorsqu’un internaute l’a interrogé en défendant Tini Stoessel, contrairement à toutes les analyses approfondies qu’il a menées sur les agissements fallacieux de China Suárez.

Wanda Nara a lu ce message et a décidé de communiquer en privé avec Ángel pour transmettre sa vérité. De Brito a présenté tout ce qui s’était passé avec la femme d’affaires de cosmétiques : «A trois heures de l’après-midi, elle m’a écrit directement, elle de sa propre initiative».

De cette façon, la description de toute la colère gigantesque de Wanda a été produite à l’antenne, la raison qui l’a incitée à dédier cet adjectif si épicé . «Wanda dit à propos de la Chine : ‘elle m’a appelé par appel vidéo deux jours après avoir couché avec mon mari à Paris», a lu Angel.

Dans la continuité des aveux de Nara, une action condamnable de María Eugenia est apparue, étant donné que Nara s’est exclamée : «Elle m’a appelé en me disant qu’elle voulait venir visiter Paris, c’est pour ça qu’elle était la ‘salope’. Je pense que je n’ai pas été à la hauteur, car appeler et saluer mes filles et nous dire ‘je veux les voir à Paris bientôt’ est plus que salope».

Même l’ex-femme de a fait un mea culpa sur tout ce qui a mené à l’avion médiatique à propos de Wandagate et a assuré : «Mais j’aurais dû lui dire en privé ou en personne».