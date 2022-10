Wanda Nara : la femme de Mauro Icardi aperçue en plein baiser avec un homme

Il semblerait que la romance entre Wanda Nara et L-Ghent soit confirmée. On pouvait déjà les voir ensemble lors d’une pause de l’enregistrement de leur nouveau clip vidéo, dont, selon le musicien, certaines lignes des paroles sont inspirées de leur relation avec la mère de Valentino.

Récemment, les deux étaient ensemble dans un bowling de Quilmes. Leur rencontre a été enregistrée sur une photo qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et où on peut les revoir de très près. En plus de ces images qui alimentent les rumeurs de romance, il existe également un matériel où l’on peut voir le couple s’embrasser.

Dans l’une des vidéos divulguées, vous pouvez voir comment L-Gante s’approche de Wanda, la serre dans ses bras et tout semble s’embrasser, bien que la caméra les prenne par derrière, les gestes corporels corroborent cette version. Mais compte tenu de ces doutes dans la vidéo, au cours des dernières heures, une photo a été divulguée qui est devenue virale où les baisers sont montrés et a dissipé tout soupçon.

Rappelons que la relation de Mauro Icardi et Wanda Nara s’est mal terminée, après que le couple a commencé à révéler les problèmes qu’ils avaient au sein d’eux. Mauro Icardi a fait un live sur Instagram depuis la Turquie pour clarifier différentes questions liées à Wanda. «Elle est la risée du monde entier avec son comportement, avec ses attitudes. La vérité est que je ne suis pas prêt à continuer à encaisser cela et à défendre l’indéfendable», a déclaré l’attaquant de Galatasaray.