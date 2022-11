Wanda Nara fait des révélations sur sa séparation avec Mauro Icardi : «Nous nous sommes assis et il m’a dit…»

Depuis l’annonce de leur séparation, c’est pour la première fois que Wanda Nara s’exprime ouvertement. La femme d’affaires a donné plus de détails sur ces moments difficiles qu’elle a traversé.

Wanda Nara vient de vivre sa deuxième séparation amoureuse. La célébrité et femme d’affaires argentine était initialement mariée à l’ancien joueur du FC Barcelone Maxi López, père de trois enfants qu’elle partage avec Nara. Lors de son mariage avec Maxi, Wanda a rencontré Mauro Icardi, avec qui elle partage deux filles en commun et ils ont passé de bons moments en couple.

Pourtant, tout n’a pas été positif pour Wanda Nara, puisque Icardi a révélé avoir été infidèle avec l’actrice argentine. «Ça me fait mal parce que je suis une personne qui croit en l’amour pour toujours», a parlé pour la première fois Wanda Nara de sa rupture avec Icardi. «Je pense que je vieillirai à côté de l’homme que j’ai choisi, mais parfois la vie te surprend et il faut avancer, toujours chercher le bonheur et montrer aux enfants que quoi qu’il arrive dans la vie, il faut toujours chercher le bonheur».

Wanda a mentionné que Mauro Icardi était celui qui lui avait annoncé ce qui s’était passé avec l’actrice China Suárez. Ce n’est pas quelque chose qu’il a découvert par hasard. «Je savais tout sur lui. Et ce n’est pas que je l’ai trouvé ou que j’ai commencé à le chercher et à vérifier son téléphone, ce n’est pas vrai. Nous nous sommes assis et il m’a dit :”Je veux te dire ceci”», a déclaré Wanda Nara.

«Mauro est une personne qui, même si ça fait mal, te dit la vérité. Je me dispute presque toujours avec lui à ce sujet, parce que c’est quelqu’un qui te dit la vérité, même si ça te fait mal. Et il m’a dit qu’il avait vu une personne», a-t-elle déclaré.