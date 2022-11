Wanda Nara expose ses fesses dans un string séduisant, voilé par une robe noire transparente (photos)

L’artiste Shatta Wale a révélé dans une interview avec Captain Smart qu’il a couché avec beaucoup de femmes et qu’il a perdu le compte du nombre de femmes avec lesquelles il a couché dans le passé avant même qu’il ne devienne populaire.

S’adressant au capitaine Smart, Shatta Wale a révélé que depuis qu’il est devenu une superstar, il ne poursuit plus les femmes, mais qu’elles le précipitent plutôt. Il a révélé que son DM est inondé de messages de femmes qui veulent avoir une liaison avec lui.

Interrogé sur le nombre total de femmes qu’il a réussi à mettre dans son lit, Shatta a affirmé qu’elles pourraient atteindre plus de 900. «J’ai couché avec plus de 700, 800,… non plus de 900 femmes je crois», a déclaré le hitmaker en pouffant de rire.

«Les femmes me voyaient comme un très beau mec et elles me comparaient normalement à feu Michael Jackson et R Kelly, donc elles sont toujours autour de moi juste pour rechauffer mon lit», a-t-il ajouté.

Comme l’on pouvait s’y attendre, cette révélation de l’artiste Ghanéenne a suscité des réactions mitigées sur la toile. Même si la plupart des internautes restent unanimes sur le fait que le chanteur est bien capable de coucher avec plusieurs femmes, ils estiment que le nombre total ne pourrait jamais envoisiner 900 femmes comme il essaie de le faire croire.