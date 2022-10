Wanda Nara et son petit ami pris en photo dans un lit, Mauro Icardi s’enflamme (vidéo)

Les rumeurs continuent de tomber sur la nouvelle vie de Wanda Nara. Sur les réseaux sociaux, il a été publié que l’ex-femme de Mauro Icardi est aperçue au lit avec L-Gante, alors qu’il s’agit d’une vidéo clip.

Wanda Nara ne s’est pas détachée de L-Gante lors de son séjour en Argentine. Après avoir été aperçus dans un bowling et dans un restaurant, les rumeurs d’idylle n’ont pas tardé à apparaître, et ils ont pris sur eux de les nourrir au quotidien. Lors de sa dernière nuit à Buenos Aires, le musicien a décidé de lui déclarer sa flamme sur les réseaux sociaux et il a été percutant. «Je t’aime», lui a-t-il dit à côté d’une photo où ils apparaissent très proches.

Le lien entre eux a commencé il y a quelques semaines, lorsqu’elle l’a contacté pour être le modèle de sa marque de vêtements de sport. Le jeune homme a accepté sans lui faire payer un seul centime, et les médias lui ont rendu sa courtoisie en participant au clip vidéo de la chanson qu’il lui a dédiée. Ce jeudi l’enregistrement complet était connu et ses fans sont devenus fous. Ils s’affichent à moitié nus au lit et flirtent pendant les plus de 4 minutes que dure le tube.

«Vous êtes addictif comme la marijuana que j’ai fumée. Je te le fais sans mots. Si je ne te revois pas, je ne sais pas ce que je vais faire», chante le musicien dans cette chanson qui a irrité Mauro Icardi. Il a déclaré que le garçon avait une mauvaise influence sur la mère de ses enfants.

«Le thème de cette chanson, qui était le plus beau cadeau qu’il ait eu ces derniers temps, n’est pas ce que reflètent neuf ans de mariage et un style de vie. Je ne suis pas d’accord ni moi ni les gens qui nous aiment. Je n’ai jamais voulu en parler, mais la vérité est qu’il est temps», a-t- il entendu dire dans un live Instagram il y a quelques jours.