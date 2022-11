Wanda Nara et Mauro Icardi se sont embrassés à Istanbul

Après avoir mis fin à sa fréquentation avec Shakira et s’être retiré du football, l’homme d’affaires a également parlé de ses besoins.

Cette année, Gerard Piqué s’est ouvert à de nouvelles expériences après avoir mis fin à sa relation avec Shakira et à sa carrière de footballeur.

De plus, l’homme d’affaires a déjà commencé de nouveaux débuts avec sa nouvelle petite amie Clara Chía et prétend avoir d’autres choses à la porte maintenant qu’il aura plus de temps.

Gerard Piqué est honnête sur ses plans avec sa nouvelle liberté

Dans une interview avec Ibai Llanos pour sa chaîne Twitch, Gerard Piqué a rompu le silence et était prêt à se consacrer et à profiter de sa liberté.

«J’ai vraiment apprécié ma carrière de footballeur, mais maintenant que j’ai la liberté de ne pas m’entraîner tous les jours ou d’être occupé avec des matchs le week-end, cela va me donner l’opportunité de me concentrer sur beaucoup d’autres choses que je veux faire», a-t-il révélé.

Il a également assuré que maintenant il aurait le temps de continuer sa vie d’excès, celle-là même qui l’a tant critiqué et qui lui a coûté des problèmes avec Shakira.

«Nous avons tous besoin d’aller déjeuner et dîner, d’avoir une vie sociale, de faire la fête. Tout a un équilibre dans la vie», a poursuivi Gérard Piqué.

Il a également prévenu ceux qui l’ont tellement pointé du doigt à cause de son mode de vie qu’il continuera à être la même personne même s’ils n’aiment pas ça : «Je vais continuer à le faire en connaissant les conséquences. Je suis comme ça, mais je l’ai reconnu».