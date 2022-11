Wanda Nara et Mauro Icardi de nouveau ensemble (vidéo)

Gary Neville critique à nouveau Cristiano Ronaldo. Il a été déçu que le joueur portugais ne soit pas venu évoquer la défaite subie par Aston Villa (1-3) en fin de match, où il a même été capitaine de Manchester United.

«Ronaldo a joué en tant que capitaine de Manchester United et l’équipe a perdu. Votre travail consiste à parler à la fin du jeu. J’ai été dans cette position. Lorsque vous gagnez, le joueur qui a marqué le but ou l’étoile parlera. Si tu perds, c’est le gardien, le défenseur central ou le capitaine. Quelle était la raison pour laquelle il ne parlait pas ? Il aurait dû y aller et dire : ‘c’est ce qu’on a fait de mal aujourd’hui, on va travailler dur pour le prochain match et on va être préparé’». Avec les absences de Harry Maguire et Bruno Fernandes, l’entraîneur Erik Ten Hag a misé sur le buteur portugais pour le poste de capitaine.