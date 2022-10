Wanda Nara avoue la vérité : «Je le jure. Icardi Mauro et lui ont fait l’amour jusqu’à…»

La femme d’affaires a rompu le silence après sa séparation scandaleuse et a donné des détails sur la réunion controversée.

Le WandaGate est devenu un sujet qui restera dans l’histoire des médias argentins en raison du grand scandale qui s’est déclenché. Et c’est ça, tout a commencé quand Wanda Narana découvert que Mauro Icardi avait une liaison avec rien de plus et rien de moins que China Suárez.

La soeur de Zaira a lancé un message fort contre la Chine sur ses réseaux sociaux : «Une autre famille que tu as tuée pour avoir été une garce…». Depuis, la polémique n’a jamais cessé. Le temps a passé et Wanda Nara est devenue la protagoniste de nouveaux scandales.

Maintenant, il semblerait que Wanda ait eu beaucoup de choses à dire contre la Chine et maintenant qu’elle est séparée d’Icardi, elle n’a pas hésité à profiter de la situation. Bien que les trois célébrités aient assuré qu’elles n’étaient pas devenues intimes lors de la rencontre controversée, aujourd’hui, la dentelle a révélé le contraire.

Et c’est que, Wanda Nara a envoyé un message à Ángel de Brito dans lequel il a confirmé que Mauro Icardi avait des relations avec China Suárez : «Wanda dit à propos de la Chine : ‘Il m’a appelé par appel vidéo deux jours après être allé au lit avec mon mari à Paris»

C’est alors que le chauffeur du LAM lance : «Il y a un détail qui n’est pas des moindres, c’est écrit ‘deux jours après avoir couché avec mon mari à Paris’. Jusqu’à présent, je n’avais jamais confirmé qu’il y avait eu des rapports sexuels. c’était une liaison, c’était une tentative, un plan, une rencontre…».

«Ils sont venus se coucher, d’après Wanda», a-t-il lancé épicé. C’est alors que Pía Shaw a décidé de révéler : «Elle confirme juste le jour où ils ont croisé Icardi. Elle dit à Ángel qu’ils étaient juste au lit. Cependant, la blonde n’a rien dit jusqu’à présent»