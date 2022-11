Wanda Nara avoue la vérité : «Je crois qu’il faut vieillir à côté de l’homme que j’ai…»

Didier Drogba, la star ivoirienne du ballon rond, aurait embrassé la religion musulmane. Un prédicateur, du nom de Dr. Muhammad Salah, a partagé des images de la prétendue reconversion sur sa page officielle sur Facebook.

En réalité, la légende du football ivoirien avait simplement rendu visite à des amis musulmans dans son village. L’ancien marseillais a fait un démenti à travers une publication sur les réseaux sociaux.

«Cette histoire devient virale, mais je n’ai pas changé de religion. C’était juste moi qui rendait hommage à mes frères musulmans à qui je rendais visite dans mon village. Un moment de convivialité. Beaucoup d’amour et de bénédictions à tous», a indiqué le présentateur de la cérémonie du Ballon d’Or sur twitter.

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022