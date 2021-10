Wanda Nara, accusée d’avoir utilisé Photoshop sur sa dernière photo dans la salle de bain

Le représentant et épouse de Mauro Icardi a partagé une pose spectaculaire et a suscité un large débat pour savoir s’il avait ou non retouché sa silhouette.

Wanda Nara a su gagner l’affection de ses fans depuis de nombreuses années. L’Argentine, représentante et épouse de Mauro Icardi, est très active sur les réseaux sociaux et publie pratiquement tout ce qu’elle fait, des devoirs et activités avec ses enfants, aux visites de restaurants et des destinations les plus exclusives de la planète.

Et bien qu’elle ne lui permette pas toujours d’être commentée sur les photographies, on peut voir que les bons mots abondent toujours envers elle et envers sa silhouette bien travaillée, bien qu’au cours des dernières heures il y ait eu un large débat sur l’un de ses spectaculaires pose.

La influenceur et femme d’affaires a téléchargé une photo en face du miroir de salle de bains, portant seulement la partie inférieure d’un ensemble de sous – vêtements et un soutien – gorge de sport.

«En pensant à l’opportunité de train ou le laisser pour demain,» elle écrit pour accompagner une photographie a provoqué 2 300 commentaires en quelques heures seulement. Certains d’entre eux ne sont pas passés inaperçus pour avoir tenté de discréditer Wanda en utilisant les détails de l’image.

«Il y a des meubles de travers derrière vous… Embauchez des professionnels qui savent bien utiliser Photoshop», a-t-il lancé. «Pour quoi vous entraînez-vous ? Il y a Photoshop», a déclaré un autre utilisateur.

La vérité est qu’il faut beaucoup agrandir l’image pour commencer avec les soupçons, mais il y a des raisons d’être méfiant. Notamment à cause de la forme du meuble dans la partie la plus proche de son corps et à cause du ton de son ventre, qui diffère légèrement de la couleur de la peau de ses épaules.

Wanda avait déjà été accusée à de précédentes occasions pour ses publications sur Instagram et aussi pour une interview exclusive pour un magazine.

En effet, cette année, les accusations lui sont parvenues à plusieurs reprises au point que certains followers l’ont qualifiée de «méconnaissable».

«Je t’aime, mais tu n’as pas besoin de tant de Photoshop», «Wanda, tu es divine, ne perfectionne pas ton visage au point d’être naturellement plus jolie» ou «qui es-tu et qu’as-tu fait pour Wanda?», sont quelques exemples des messages auxquels l’Argentine a dû faire face en raison de ses publications ces derniers mois.