Wanda Nara a-t-elle couché avec un ancien coéquipier de Mauro Icardi ? Voici la vérité !

Malgré la séparation du couple, une nouvelle rumeur évoque une affaire de tromperie impliquant l’ancienne compagne de Mauro Icardi et l’un de ses anciens coéquipiers.

Les déboires du couple Icardi pourraient faire des dommages collatéraux. Conséquence des révélations du journaliste espagnol Jordi Martin. Ce dernier a en effet affirmé dans son émission Intrusos que Wanda Nara avait une liaison avec Keita Baldé, ancien coéquipier de Mauro Icardi à l’Inter Milan.

«Elle s’est enfuie à Dubaï avec un footballeur, Keita Baldé», a-t-il lancé. «Il s’est rendu à Dubaï avec son équipe pour jouer quelques matches et elle s’est précipitée pour lui rendre visite. Ils logent ensemble dans un hôtel. Ce qu’on me raconte, c’est que Wanda et Mauro faisaient la paix, elle a même pensé à retourner à Istanbul avec Icardi mais que cette révélation est un coup de poignard pour lui.»

Ils sont bêtes en réalité

Tandis que Mauro Icardi a sobrement démenti ces rumeurs, accusant néanmoins Keita Baldé d’envoyer des messages lourds de sens à son ancienne compagne, l’international sénégalais et son épouse ont partagé leur colère.

«Ce qui nous arrive aujourd’hui, peut-être que ça arrivera à d’autres demain. Comment des choses comme ça peuvent te passer par la tête ? On a passé des anniversaires ensemble en tant que collègues de travail, c’était une entente cordiale», ont-il tout d’abord confié à Juan Etchegoyen au micro de Mitre Live, avant de se montrer sans pitié avec Mauro Icardi et Wanda Nara.

«Ils vivent de ça, de ces informations. On ne veut rien savoir de tout ça. Eux ils vivent comme ça et ils te mangent le cerveau, ils sont bêtes en réalité, ce sont comme des enfants, a fulminé Simona Guatieri, la compagne de l’ancien Monégasque.

Je ne veux pas que nos noms apparaissent à côté des leurs, on ne veut même pas prendre un café avec eux. Mon mari est joueur de football, il n’aime pas les potins. Je ne veux pas que ces gens citent mon nom pour quoi que ce soit. Mon nom ne doit pas apparaître à côté de ces gens.»